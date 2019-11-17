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В Киев едет глава МИД Германии: что известно о целях визита

В Киев едет глава МИД Германии: что известно о целях визита - Фото
Хайко Маас (Фото - EPA)
17.11.2019, 18:25

Маас планирует обсудить выполнение минских соглашений и встречу в нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас планирует посетить Станицу Луганскую и провести в Киеве переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко, сообщает Укринформ.

Маас приедет в Украину с визитом 18-19 ноября, сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Посол подчеркнул, что это уже второй визит Мааса в Киев за пять месяцев и поблагодарил Германию за поддержку.

В центре переговоров будет состояние выполнения минских соглашений и подготовка к запланированной встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

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Хайко Маас минские соглашения станица луганская нормандский формат
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