В Киев едет глава МИД Германии: что известно о целях визита

Хайко Маас (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас планирует посетить Станицу Луганскую и провести в Киеве переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко, сообщает Укринформ.

Маас приедет в Украину с визитом 18-19 ноября, сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Посол подчеркнул, что это уже второй визит Мааса в Киев за пять месяцев и поблагодарил Германию за поддержку.

В центре переговоров будет состояние выполнения минских соглашений и подготовка к запланированной встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

согласованную дату переговоров Сегодня у Путина подтвердили , что закон о Донбассе не является условием для нормандской встречи.

Читайте также: В России сказали, когда вернут захваченные украинские корабли