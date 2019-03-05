В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

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Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во вторник, 5 марта, прибыл в Киев. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Хейла! Рады принимать его сейчас, в такой важный и решающий момент, когда Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии ", - говорится в сообщении.

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Представитель администрации США встретится сегодня, завтра и послезавтра с местными топ-чиновниками и политическими лидерами, "чтобы заверить в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и осудить продолжающуюся российскую агрессию в Украине, включая атаку 25 ноября в Керченском проливе".

Вчера, 4 марта, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за ее действия в Украине.

Как уточнили в Госдепартаменте США, Хейл также поговорит с чиновниками и лидерами гражданского общества о предстоящих выборах президента Украины, антикоррупционных программах и на тему соблюдения прав человека.Также замгоссекретаря возложит цветы у мемориала героев Небесной сотни.

Визит Хейла проходит на фоне коррупционных скандалов с хищениями в ОПК, фейковым донорством кандидатов в президенты и антикоррупционным "откатом" из-за решения КСУ о незаконном обогащении.