UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 09:17
В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – фото - Фото
Фото: twitter.com/vonderleye

В Киев с анонсированным визитом ко Дню Европы прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хорошо снова оказаться в Киеве, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это очень подходящее место для празднования Дня Европы", – написала она.

Фон дер Ляйен приветствовала предложение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.

  • 7 мая представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
  • 8 мая Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
урсула фон дер ляйен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 