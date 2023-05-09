В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – фото

В Киев с анонсированным визитом ко Дню Европы прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Хорошо снова оказаться в Киеве, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это очень подходящее место для празднования Дня Европы", – написала она.

Фон дер Ляйен приветствовала предложение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы в Украине.

7 мая представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.

8 мая Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

Вадим Ребрина

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