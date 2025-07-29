В Киеве на станции метро обнаружили подозрительный предмет – станцию закрыли
Станцию "Лыбидская" столичного метрополитена временно закрыли для пассажиров из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбидская".
На место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.
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