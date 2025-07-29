У Києві на станції метро виявили підозрілий предмет – станцію зачинили
Станцію "Либідська" столичного метрополітену тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".
На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.
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