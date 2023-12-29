"В Киеве не мобилизуют, все гуляют". Разведка предупреждает о новой волне ИПСО от россиян

Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия хочет разрушить единство внутри Украины через информационные операции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что аналитики Кремля подготовили предложения военно-политическому руководству для более эффективного ведения войны — одной из ключевых проблем россияне называют общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутренних противоречий.

Отмечается, что враг констатирует — протестов против власти в Украине нет и не будет.

Разрушить единство внутри страны РФ хочет через информационные кампании вместе с интенсивными боевыми действиями.

Ключевыми целями оккупантов является дискредитация мобилизации, содействие масштабному выезду граждан из Украины и раскол по региональному признаку.

Предлагаемые тезисы: "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев", "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС", "В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся".

Одновременно аналитики Москвы считают, что внутри Украины не осталось политических сил, которые способны изменить вектор движения государства, а симпатиков России осталось "катастрофически мало".

17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине.

21 ноября президент сообщил, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года.

По его словам, РФ все еще "очень хочет" свергнуть его. 22 ноября глава Службы внешней разведки заявил , что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.

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