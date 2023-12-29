"У Києві не мобілізують, усі гуляють". Розвідка попереджає про нову хвилю ІПСО від росіян

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія хоче зруйнувати єдність усередині України через інформаційні операції. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що аналітики Кремля підготували пропозиції військово-політичному керівництву для більш ефективного ведення війни. Однією з ключових проблем росіяни називають суспільний консенсус та стабільність України, незважаючи на нібито виникнення внутрішніх суперечностей.

Наголошується, що ворог констатує – протестів проти влади в Україні немає і не буде.

Зруйнувати єдність усередині країни РФ хоче через інформаційні кампанії разом із інтенсивними бойовими діями.

Ключовими цілями окупантів є дискредитація мобілізації, сприяння масштабному виїзду громадян з України та розкол за регіональною ознакою.

Пропоновані тези: "Південний схід воює за інтереси бандерівців", "Галичина без сепаратистів уже давно вступила б у ЄС", "У Києві не мобілізують — усі гуляють та веселяться".

Водночас аналітики Москви вважають, що всередині України не залишилося політичних сил, які здатні змінити вектор руху держави, а симпатиків Росії залишилося "катастрофічно мало".

17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір домагатися внутрішнього перевороту в Україні.

21 листопада президент повідомив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року.

22 листопада глава Служби зовнішньої розвідки заявив , що російсько-українська війна увійшла у стадію війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.

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