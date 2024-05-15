В Киеве и четырех областях Украины отменили экстренные отключения света

В Киеве и четырех областях Украины отменили экстренные отключения светаобновлено
С утра 15 мая в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии на фоне ее дефицита. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов", – говорится в сообщении.
В ДТЭК напомнили, что графики отключений, размещенные на сайте компании, не действуют.
С вечера 14 мая Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
ОБНОВЛЕНО в 09:15. По состоянию на 9:00 экстренные отключения в Киеве отменены, заявили в ДТЭК.
"Однако ситуация сложная, возможны новые отключения. Поэтому потребляйте разумно – помогите энергосистеме", – сообщили в пресс-службе.
Также экстренные отключения отменены в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
- 8 мая Россия совершила пятую за полтора месяца массированную атаку на объекты энергетики в Украине. После этого Укрэнерго пришлось ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, предусматривались и веерные отключения населения.
- 14 мая ограничения для промышленности выросли до 15 часов в сутки.
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