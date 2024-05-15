У Києві та чотирьох областях України скасували екстрені відключення світла

У Києві та чотирьох областях України скасували екстрені відключення світлаоновлено
Зранку 15 травня у Києві тривають екстрені відключення електроенергії на тлі її дефіциту. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК нагадали, що графіки відключень, розміщені на сайті компанії, не діють.
З вечора 14 травня Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
ОНОВЛЕНО о 09:15. Станом на 9:00 екстрені відключення в Києві скасовані, заявили у ДТЕК.
"Однак ситуація складна, можливі нові відключення. Тож споживайте розумно – допоможіть енергосистемі", – сповістили у пресслужбі.
Також екстрені відключення скасовано у Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.
- 8 травня Росія здійснила п'яту за півтора місяця масовану атаку на об'єкти енергетики в Україні. Після цього Укренерго довелося обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, передбачалися й віялові відключення населення.
- 14 травня обмеження для промисловості зросли до 15 годин на добу.
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