У Києві та чотирьох областях України скасували екстрені відключення світла

У ДТЕК нагадали, що графіки відключень, розміщені на сайті компанії, не діють

Відключення світла (Фото: Укренерго)

Зранку 15 травня у Києві тривають екстрені відключення електроенергії на тлі її дефіциту. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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"У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що графіки відключень, розміщені на сайті компанії, не діють.

З вечора 14 травня Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

ОНОВЛЕНО о 09:15. Станом на 9:00 екстрені відключення в Києві скасовані, заявили у ДТЕК.

"Однак ситуація складна, можливі нові відключення. Тож споживайте розумно – допоможіть енергосистемі", – сповістили у пресслужбі.

Також екстрені відключення скасовано у Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

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