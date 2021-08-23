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В Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов. Хиллари Клинтон присоединилась онлайн

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 21:07
В Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов. Хиллари Клинтон присоединилась онлайн - Фото
Саммит первых леди (Фото - сайт президента)

В украинской столице на территории заповедника София Киевская прошел саммит первых леди и джентльменов при участии Елены Зеленской и первых леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Литвы, Латвии, Сербии, Германии и Хорватии. Также в мероприятии участвовали супруга президента Евросовета и дочь президента Ливана, сообщается на сайте Офиса президента.

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К дискуссии также присоединились первая леди США в 1993-2001 годах, бывшая госсек США Хиллари Клинтон, американская актриса и общественный деятель Робин Райт, американский эссеист Насим Талеб и афганская режиссер Сахра Карими – всего было 22 участника.

По итогам саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" была принята совместная декларация о международном сотрудничестве и содействии в решении гуманитарных проблем. Согласно документу, Украина предложит всем участникам платформы план мероприятий по развитию сотрудничества.

Саммит проходил в формате двух дискуссионных панелей. Участники обсуждали проблемы доступа к качественной медицине, вызовы в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения без какой-либо дискриминации. Также обсуждались проблемы защиты женщин, детей и семей в условиях конфликтов, особенно на фоне событий в Афганистане.

  • По словам Елены Зеленской, до сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой первые леди могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран.
  • Также сегодня, 23 августа, в Киеве прошел саммит Крымской платформы при участии 46 стран.
Оксана Житнюк
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