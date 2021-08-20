В саммите первых леди и джентльменов в Киеве поучаствуют представители 11 стран

В саммите первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве 23 августа по инициативе жены президента Елены Зеленской, будут участвовать 11 первых леди. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

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По состоянию на 20 августа в саммите согласились участвовать первые леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и Зеленская.

Среди участников саммита будет Нассим Николас Талеб, автор книги "Черный лебедь" и эвакуированная из Афганистана режиссер Сахра Карими.

Кроме них в саммите поучаствуют руководство Всемирной организации здоровья, ООН женщины, эксперты и лидеры мнений мира.

По словам Кулебы, всего будет больше 20 участников, их список еще не окончательный. Часть гостей приедут непосредственно в Украину, часть – будет присутствовать онлайн.

В пресс-службе Офиса президента отметили, что цель саммита – создать платформу для диалога, который будет способствовать решению гуманитарных проблем.

"У первых леди и джентльменов нет политической власти, но они могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран", – объяснила свою идею Зеленская.

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Марк Сировой

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