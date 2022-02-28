UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве развернули многоуровневую систему защиты. Какая ситуация на фронте

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 02:09

Как ведет себя враг и чем ему отвечают украинские бойцы, по состоянию на 00:00 28 февраля, сообщили в Генштабе ВСУ.

Действия врага:

  • продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины;
  • открывает огонь по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны;
  • пытается восстановить наступление на Полесье в направлении Киева путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов.

Также оккупанты пытались захватить Ирпень, но украинские силы уничтожили то, на чем приехал враг.

Тем временем ВСУ:

  • по всем направлениям танковые и механизированные подразделения при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей;
  • группировка Воздушных сил отражает воздушные удары;
  • группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

Вместе с тем обезвреживают группы диверсантов по 3-15 человек с оружием в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев война с россией вторжение в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 