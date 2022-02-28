В Киеве развернули многоуровневую систему защиты. Какая ситуация на фронте
28.02.2022, 02:09
Как ведет себя враг и чем ему отвечают украинские бойцы, по состоянию на 00:00 28 февраля, сообщили в Генштабе ВСУ.
Действия врага:
- продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины;
- открывает огонь по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны;
- пытается восстановить наступление на Полесье в направлении Киева путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов.
Также оккупанты пытались захватить Ирпень, но украинские силы уничтожили то, на чем приехал враг.
Тем временем ВСУ:
- по всем направлениям танковые и механизированные подразделения при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей;
- группировка Воздушных сил отражает воздушные удары;
- группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.
Вместе с тем обезвреживают группы диверсантов по 3-15 человек с оружием в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ.
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