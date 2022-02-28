В Киеве развернули многоуровневую систему защиты. Какая ситуация на фронте

Как ведет себя враг и чем ему отвечают украинские бойцы, по состоянию на 00:00 28 февраля, сообщили в Генштабе ВСУ.

Действия врага:

продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины;

открывает огонь по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны;

пытается восстановить наступление на Полесье в направлении Киева путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов.

Также оккупанты пытались захватить Ирпень, но украинские силы уничтожили то, на чем приехал враг.

Тем временем ВСУ:

по всем направлениям танковые и механизированные подразделения при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей;

группировка Воздушных сил отражает воздушные удары;

группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

Вместе с тем обезвреживают группы диверсантов по 3-15 человек с оружием в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.