В Киеве родственники моряков, которые защищали Мариуполь, требовали их освобождения — фото

В Киеве родственники 43 украинских моряков, которые обороняли Мариуполь, требовали их скорейшего освобождения из российского плена. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

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У родных воинов 27 сентября запланирована встреча с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Их близких, которые попали в российский плен, объединяет воинская часть А0373 — это дивизион надводных кораблей.

Речь идет о поисково-спасательном судне "Донбасс", а также малых бронированных артиллерийских катерах "Лубны" и "Кременчуг", которые находились в Мариуполе с начала большой войны с Россией.

Моряки с этих суден обороняли Мариуполь и оказались в окружение, после чего попали в плен в середине-конце марта, рассказала координатор группы родственников Оксана Бойчук.

По ее словам, украинской стороной и Красным крестом подтвержден плен 17 из 43 моряков, остальные имеют статус пропавших без вести.Она отметила, что некоторых подтвердила даже Россия, но потом "изменила мнение" и перестала подтверждать.

Подтвержденные моряки есть в списках, Украина подает их на обмен, однако родственники не знают, почему оккупанты не возвращают бойцов — для этого они встречаются с представителями Координационного центра, чтобы услышать ответы. На сегодняшний день, из 43-х моряков удалось вернуть только одного — он был ранен и находился на Азовстали, а поэтому его освободили в рамках первых обменов.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на Медведчука.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

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Дмитро Гриниченко , Юрій Смірнов

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