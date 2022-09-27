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В Киеве родственники моряков, которые защищали Мариуполь, требовали их освобождения — фото

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 13:26
В Киеве родственники моряков, которые защищали Мариуполь, требовали их освобождения — фото - Фото
Родственники пленных моряков (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

В Киеве родственники 43 украинских моряков, которые обороняли Мариуполь, требовали их скорейшего освобождения из российского плена. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

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У родных воинов 27 сентября запланирована встреча с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Их близких, которые попали в российский плен, объединяет воинская часть А0373 — это дивизион надводных кораблей. 

Речь идет о поисково-спасательном судне "Донбасс", а также малых бронированных артиллерийских катерах "Лубны" и "Кременчуг", которые находились в Мариуполе с начала большой войны с Россией. 

Моряки с этих суден обороняли Мариуполь и оказались в окружение, после чего попали в плен в середине-конце марта, рассказала координатор группы родственников Оксана Бойчук. 

По ее словам, украинской стороной и Красным крестом подтвержден плен 17 из 43 моряков, остальные имеют статус пропавших без вести.Она отметила, что некоторых подтвердила даже Россия, но потом "изменила мнение" и перестала подтверждать. 

Подтвержденные моряки есть в списках, Украина подает их на обмен, однако родственники не знают, почему оккупанты не возвращают бойцов — для этого они встречаются с представителями Координационного центра, чтобы услышать ответы. На сегодняшний день, из 43-х моряков удалось вернуть только одного — он был ранен и находился на Азовстали, а поэтому его освободили в рамках первых обменов. 

Родственники пленных моряков (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Родственники пленных моряков (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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война мариуполь обмен пленными военнопленные
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