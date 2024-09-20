В Киеве ухудшилось состояние воздуха: власти предоставили ряд рекомендаций
В Киеве утром 20 сентября ухудшилось состояние воздуха. В Киевской городской государственной администрации советуют воздержаться от проветривания помещения и не находиться долго на улице.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
По состоянию на 07:00, департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА зафиксировал в воздухе повышенное содержание пыли. Вероятная причина – естественные пожары Киевской области. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Вышгородском районе зафиксировано несколько пожаров.
Погодные условия также способствуют скоплению вредных веществ в воздухе.
В КГГА советуют временно плотно закрыть окна и на максимум включить воздухоочиститель (при наличии), меньше находиться на улице и пить много воды.
- Аналогичная ситуация с воздухом в Киеве наблюдалась в начале и середине сентября – тоже из-за пожаров в экосистеме.
Читайте также: Экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться через два-три года