В Киеве зажгли огни на главной елке страны – фото, видео

Фото: Telegram Виталия Кличко

В Киеве на день Святого Николая зажгли огни на главной елке страны на Софиевской площади. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Это искусственное дерево высотой 15 метров (в прошлом году елка тоже была искусственной, но достигала 12 м). На этом отличия не заканчиваются: в этом году елка белого цвета (ранее была зеленого).

Елку установили и украсили на средства меценатов, заметил Кличко.

"Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год", – пояснил мэр.

Дерево украшает двухкилометровая светло-голубая гирлянда и 2000 бирюзовых игрушек.

Также мэр анонсировал фотозону "Крылья Феникса" рядом с елкой.

Медиа публикуют видео с елкой:

Также в Одессе открыли главную елку города: