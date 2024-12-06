В Киеве зажгли огни на главной елке страны – фото, видео
В Киеве на день Святого Николая зажгли огни на главной елке страны на Софиевской площади. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Это искусственное дерево высотой 15 метров (в прошлом году елка тоже была искусственной, но достигала 12 м). На этом отличия не заканчиваются: в этом году елка белого цвета (ранее была зеленого).
Елку установили и украсили на средства меценатов, заметил Кличко.
"Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год", – пояснил мэр.
Дерево украшает двухкилометровая светло-голубая гирлянда и 2000 бирюзовых игрушек.
Также мэр анонсировал фотозону "Крылья Феникса" рядом с елкой.
Медиа публикуют видео с елкой:
Также в Одессе открыли главную елку города:
- В ноябре сообщалось, что решение об установлении главной елки в столице будет принято после консультации с военными и Советом обороны Киева. Последний же постановил начать установку дерева 2 декабря.
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