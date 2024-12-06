У Києві запалили вогні на головній ялинці країни – фото, відео

Фото: Telegram Віталія Кличка

У Києві на день Святого Миколая запалили вогні на головній ялинці країни на Софіївській площі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Це штучне дерево заввишки 15 метрів (минулоріч ялинка теж була штучною, але сягала 12 м). На цьому відмінності не закінчуються: цьогоріч ялинка білого кольору (раніше була зеленого).

Ялинку встановили й прикрасили на кошти меценатів, зауважив Кличко.

"Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік", – пояснив мер.

Дерево прикрашає двокілометрова світло-блакитна гірлянда та 2000 бірюзових іграшок.

Також міський голова анонсував фотозону "Крила Фенікса" поряд з ялинкою.

Медіа публікують відео з ялинкою:

Також в Одесі відкрили головну ялинку міста: