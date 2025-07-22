В Киевской области мужчина выстрелил в водителя, он ранен. Полиция разыскивает нападавшего
Вечером 21 июля неизвестный открыл стрельбу по мужчине в авто посреди улицы в Василькове. Сейчас нападающего разыскивают, сообщает полиция Киевской области.
По данным полиции, около 22:50 на одной из улиц города неизвестный подошел к автомобилю Range Rover, в котором находился местный житель, и произвел несколько выстрелов в его сторону.
В результате обстрела мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по покушению на умышленное убийство. Нападавшего разыскивают.
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