В Киевской области мужчина выстрелил в водителя, он ранен. Полиция разыскивает нападавшего

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Вечером 21 июля неизвестный открыл стрельбу по мужчине в авто посреди улицы в Василькове. Сейчас нападающего разыскивают, сообщает полиция Киевской области.

По данным полиции, около 22:50 на одной из улиц города неизвестный подошел к автомобилю Range Rover, в котором находился местный житель, и произвел несколько выстрелов в его сторону.

В результате обстрела мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по покушению на умышленное убийство. Нападавшего разыскивают.