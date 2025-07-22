На Київщині чоловік вистрілив у водія авто, його поранено. Поліція розшукує нападника

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Увечері 21 липня невідомий відкрив стрілянину по чоловікові в авто посеред вулиці у Василькові. Наразі нападника розшукують, повідомляє поліція Київської області.

За даними поліції, близько 22:50 на одній із вулиць міста невідомий підійшов до автомобіля Range Rover, в якому перебував місцевий житель, і здійснив кілька пострілів у його бік.

Унаслідок обстрілу чоловік отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. Про його стан наразі не повідомляється.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження у замаху на умисне вбивство. Нападника розшукують.