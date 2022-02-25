В Киевской области россияне авиаударом убили четверых мирных жителей, 15 – ранены

В Киевской области в результате действий российского агрессора есть потери среди мирного населения. Речь идет о Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке Вышгородского района вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. Подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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Согласно сообщению, в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.

На въезде в Вышгород силы Нацгвардии, Нацполиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта.

На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий, по информации ОГА, там не ведется.

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, что в Вышгородском районе, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – сказал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Он отметил, что количество жертв среди мирного населения в области уточняется.

В целом ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируема, заверил Кулеба.

Несмотря на все заявления российских властей о том, что целями их ударов являются военные объекты, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о попаданиях снарядов в жилые дома и о пострадавших мирных жителях.

Сегодня в Ворзеле Киевской области российские оккупанты при обстреле из РСЗО "Град" попали в здание детского дома.

В Ахтырке Сумской области оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Есть тяжело раненые дети.

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Вадим Ребрина

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