В Киевской области сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ан-26

Россияне сбили в Киевской области военно-транспортный самолет ВСУ. Об этом сообщили в ГСЧС.

На борту находились 14 человек, из них пятеро погибли.

Падение борта с последующим возгоранием произошло между селами Жуковцы и Триполье в Обуховском районе.

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Евгений Пилипенко

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