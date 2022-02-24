В Киевской области сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ан-26
24.02.2022, 14:05
Фото: ГСЧС
Россияне сбили в Киевской области военно-транспортный самолет ВСУ. Об этом сообщили в ГСЧС.
На борту находились 14 человек, из них пятеро погибли.
Падение борта с последующим возгоранием произошло между селами Жуковцы и Триполье в Обуховском районе.
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