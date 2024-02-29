В Конгрессе многие республиканцы за помощь Украине, но боятся гнева Трампа – экс-посол

Джон Хербст убежден, что несколько десятков республиканцев в Палате представителей хотят помочь Украине, но не могут, потому что боятся Трампа

Джон Хербст (Фото: ЕРА/Maciej Kulczynski)

В Конгрессе США много республиканцев, которые хотели бы помочь Украине, но боятся гнева экс-президента Дональда Трампа. Об этом в интервью LIGA.net заявил экс-посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

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Отвечая на вопрос, способны ли сенаторы-республиканцы больше сопротивляться давлению Трампа, чем конгрессмены-республиканцы из Палаты представителей, Хербст отметил: "Обозреватели обращают много внимания на влияние Трампа на партию".

По его словам, в Конгрессе много республиканцев, понимающих американские интересы в помощи Украине, но они боятся "гнева Трампа".

"Интересы Америки ясны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат", – сказал экс-посол.

Он уверен, что несколько десятков республиканцев в Палате представителей хотят помочь Украине.

"И обычно конгрессмены не хотят действовать вопреки желаниям шефа – в этом случае спикера Джонсона", – объяснил Хербст.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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