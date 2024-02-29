У Конгресі багато республіканців за допомогу Україні, але бояться гніву Трампа – експосол
У Конгресі США є багато республіканців, які хотіли б допомогти Україні, але бояться гніву експрезидента Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст.
Відповідаючи на запитання, чи сенатори-республіканці більше здатні опиратися тиску Трампа, ніж конгресмени-республіканці з Палати представників, Гербст зазначив: "Оглядачі звертають багато уваги на вплив Трампа на партію".
За його словами, у Конгресі багато республіканців, які розуміють американські інтереси в допомозі Україні, але бояться "гніву Трампа".
"Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру в вузькому сенсі слова, то не підтримають", – сказав експосол.
Він переконаний, що кілька десятків республіканців у Палаті представників хочуть допомогти Україні.
"Та зазвичай конгресмени не хочуть діяти всупереч із бажаннями шефа – у цьому випадку спікера Джонсона", – пояснив Гербст.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.
- 28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
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