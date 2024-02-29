У Конгресі багато республіканців за допомогу Україні, але бояться гніву Трампа – експосол

Джон Гербст переконаний, що кілька десятків республіканців у Палаті представників хочуть допомогти Україні, але не можуть, оскільки бояться Трампа

Джон Гербст (Фото: ЕРА/Maciej Kulczynski)

У Конгресі США є багато республіканців, які хотіли б допомогти Україні, але бояться гніву експрезидента Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст.

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Відповідаючи на запитання, чи сенатори-республіканці більше здатні опиратися тиску Трампа, ніж конгресмени-республіканці з Палати представників, Гербст зазначив: "Оглядачі звертають багато уваги на вплив Трампа на партію".

За його словами, у Конгресі багато республіканців, які розуміють американські інтереси в допомозі Україні, але бояться "гніву Трампа".

"Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру в вузькому сенсі слова, то не підтримають", – сказав експосол.

Він переконаний, що кілька десятків республіканців у Палаті представників хочуть допомогти Україні.

"Та зазвичай конгресмени не хочуть діяти всупереч із бажаннями шефа – у цьому випадку спікера Джонсона", – пояснив Гербст.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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