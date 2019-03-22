В Конгрессе США готовят резолюцию об атаках РФ на выборы Украины

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Палата представителей Конгресса США рассмотрит проект резолюции, которая осуждает попытки страны-оккупанта России вмешаться в украинские выборы - как президента, так и парламентские. Об этом пишет в Facebook посольство Украины в США.

Документ внесла двухпартийная группа конгрессменов, членов украинского кокуса во главе с законодателем-демократом от штата Пенсильвания Бренданом Бойлом.

Реклама

В тексте выражается "твердая поддержка права украинского народа свободно выбирать свое руководство и определять собственное будущее".

Брендан Бойл (фото - flickr/Brendan Boyle):

Также конгрессмены говорят о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, "решительно" осуждая попытки Кремля и его агентов вмешиваться в выборы, в частности, путем кибератак и пытыток повлиять на общественное мнение через подконтрольные Москве СМИ и соцсети.