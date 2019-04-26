В Конгрессе США осудили указ Путина о паспортах РФ

Конгресс США (фото - pixabay.com)

В обеих палатах Конгресса США осудили решение президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в США.

Там уточнили, что с соответствующими заявлениями выступили влиятельные сенаторы и конгрессмены США.

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"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин несерьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену путинской России за ее агрессию", - сказал глава комитета по вооруженным силам Сената, республиканец Джим Инхоф.

"Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины - еще одна дерзкая попытка легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России", - заявил сопредседатель сенатского украинского кокуса, республиканец Роб Портман.

"Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - сказал глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Президент Петр Порошенко заявил, что указ не имеет ничего общего с мирным процессом, а также противоречит минским договоренностям по букве и духу. За него, по мнению Порошенко, нужно усилить санкции против РФ.