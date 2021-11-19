В Конгрессе США предлагают не признавать Путина президентом после выборов 2024 года

18 ноября в Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его переизбрания в 2024 году. Сообщение об этом размещено на сайте Палаты представителей.

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Резолюцию внесли конгрессмены Стив Коэн (Демократическая партия) и Джо Уилсон (Республиканская партия). В ней предлагается отказаться от признания Путина легитимным президентом РФ, если после 7 мая 2024 года он останется в этой должности. Отмечаются нарушения при проведении выборов в России, которые дают возможность Путину сохранять власть, и утверждается, что продление его полномочий будет незаконным.

Вице-спикер нелегитимной Госдумы РФ Константин Косачев прокомментировал в Facebook проект резолюции. Он написал, что это "вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде" и "провокация".

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости, что если резолюцию примут, это якобы "приведет к разрыву отношений" России с США.

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Сергей Бережной

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