В Конгрессе США предлагают не признавать Путина президентом после выборов 2024 года
18 ноября в Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его переизбрания в 2024 году. Сообщение об этом размещено на сайте Палаты представителей.
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Резолюцию внесли конгрессмены Стив Коэн (Демократическая партия) и Джо Уилсон (Республиканская партия). В ней предлагается отказаться от признания Путина легитимным президентом РФ, если после 7 мая 2024 года он останется в этой должности. Отмечаются нарушения при проведении выборов в России, которые дают возможность Путину сохранять власть, и утверждается, что продление его полномочий будет незаконным.
Вице-спикер нелегитимной Госдумы РФ Константин Косачев прокомментировал в Facebook проект резолюции. Он написал, что это "вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде" и "провокация".
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости, что если резолюцию примут, это якобы "приведет к разрыву отношений" России с США.
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