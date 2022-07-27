В Коростене прогремели мощные взрывы — воздушная тревога совпала с военными учениями
В Коростене Житомирской области после объявления воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Суспильне.
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Информацию о взрывах подтвердил глава местной районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Подробности пока неизвестны, в Житомирской области и ряде других регионов состоянием на 10:12 продолжается воздушная тревога.
Мониторинговая группа Беларускi Гаюн сообщила, что в Минской и Могилевской областях Беларуси были зафиксированы пролеты реактивных самолетов со стороны России.
Обновлено в 10:19. В Коростенской районной военной администрации заявили, что взрывы были не из-за ракетного удара, а вследствие военных учений, которые совпали с воздушной тревогой.
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