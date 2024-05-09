В Косово убеждены: Украина должна победить. Обещают поддержку вопреки непризнанию Киевом
Министр иностранных дел, вице-премьер-министр Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что ее страна убеждена: Россия должна проиграть войну, чтобы конфликт не распространился дальше в Европе. Она также заявила о "безусловной" поддержке Украины, хотя Киев и не признал независимости Косово. Об этом она сказала в интервью Associated Press.
"Украина не признала республику Косово как государство, но мы точно знаем, через что проходит Украина. И мы знаем, что есть только одно решение не только для Украины, но и для Европы. Проиграть войну может только Россия, а выиграть эту войну – Украина. Иначе Европе следует готовиться к другим конфликтам на нашем континенте", – сказала она.
Глава МИД страны отметила, что Косово является маленьким государством с "очень скромными возможностями для оказания помощи", однако страна все же пыталась быть полезной для Украины и без колебаний демонстрировала "безоговорочную поддержку и сопереживание".
- 19 марта 2024 года глава Минобороны Косово сообщил о втором пакете военной помощи Украине во время заседания в формате "Рамштайн".
- 7 мая министр обороны Косово анонсировал еще один пакет военной помощи для Украины – с минометными снарядами, грузовиками и бронетехникой.