В Косово убеждены: Украина должна победить. Обещают поддержку вопреки непризнанию Киевом

Доника Гервалла-Шварц (Фото: ЭРА)

Министр иностранных дел, вице-премьер-министр Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что ее страна убеждена: Россия должна проиграть войну, чтобы конфликт не распространился дальше в Европе. Она также заявила о "безусловной" поддержке Украины, хотя Киев и не признал независимости Косово. Об этом она сказала в интервью Associated Press.

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"Украина не признала республику Косово как государство, но мы точно знаем, через что проходит Украина. И мы знаем, что есть только одно решение не только для Украины, но и для Европы. Проиграть войну может только Россия, а выиграть эту войну – Украина. Иначе Европе следует готовиться к другим конфликтам на нашем континенте", – сказала она.

Глава МИД страны отметила, что Косово является маленьким государством с "очень скромными возможностями для оказания помощи", однако страна все же пыталась быть полезной для Украины и без колебаний демонстрировала "безоговорочную поддержку и сопереживание".