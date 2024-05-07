Косово сообщило о пакете помощи Украине. Украина все еще не признает независимость Косово

Это уже второй пакет помощи от частично признанной страны

Флаг Косово (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Частично признанная страна Косово предоставит Украине пакет военной помощи с минометными снарядами, грузовиками и бронетехникой. Об этом сообщил министр обороны Косово Эюп Мачедонси на встрече с украинскими журналистами в столице государства Приштине, сообщает hromadske.

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"Я не буду вдаваться глубоко в детали, но могу сказать, что это минометные снаряды 120, 60, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте", – заявил чиновник.

Также Косово тренирует украинских специалистов по разминированию – в 2022 году первая группа Центра противоминной деятельности завершила тренировку там.

Мачедонси анонсировал, что Косово готовится тренировать вторую группу саперов.

"Мы настроены решительно поддерживать Украину во всех аспектах в соответствии с нашими условиями и возможностями", — подчеркнул чиновник.

Независимость Косово признают 97 из 197 стран-членов Организации объединенных наций, 22 из 27 стран-членов Евросоюза и 26 из 30 участников НАТО. Украина до сих пор не признает независимость этой страны.

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СПРАВКА. Косово – частично признанная страна на Балканах, которая в 2008 году объявила о своей независимости от Сербии. Этому на протяжении процесса распада Югославии предшествовал этнический конфликт – Косовская война. В настоящее время большинство в стране составляют албанцы (90%), однако есть районы с преимущественно сербским населением, не воспринимающим независимость от Белграда. Для урегулирования конфликта в Косово базируются международные силы под руководством НАТО, до 2022 року там были и украинские миротворцы. Противостояние между албанцами и сербами продолжается до сих пор, прошлый его пик был осенью 2023 после местных выборов, которые проигнорировало сербское население и не признавало их результатов. Тогда были протесты и вооруженные столкновения. В апреле 2023 года Украина воздержалась во время голосования в Совете Европы по Косово – на это глава сербского дипломатического ведомства заявил, что его страна изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины. Впрочем, подобных изменений не произошло. Косово ввело санкции против России с 2014 года, а с 2022 и против Беларуси. Также государство отменило визы для украинцев.

19 марта этого года глава Минобороны Косово сообщил о первом пакете военной помощи Украине во время заседания в формате "Рамштайн".

В помощь вошли грузовики, тактические и бронированные автомобили. Анонсировалось, что пакет помощи доставят в Украину на следующей неделе.

Тогда же Мачедонси анонсировал второй пакет помощи.

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