Косово повідомило про пакет допомоги Україні. Україна все ще не визнає незалежність Косова

Це вже другий пакет допомоги від частково визнаної країни

Прапор Косово (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Частково визнана країна Косово надасть Україні пакет військової допомоги з мінометними снарядами, вантажівками та бронетехнікою. Про це повідомив міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі на зустрічі з українськими журналістами у столиці держави Приштині, передає hromadske.

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"Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу й озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", — заявив посадовець.

Також Косово тренує українських фахівців із розмінування – у 2022 році перша група Центру протимінної діяльності завершила тренування там.

Мачедонсі анонсував, що Косово готується тренувати другу групу саперів.

"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", — наголосив чиновник.

Незалежність Косова визнають 97 зі 197 країн-членів Організації об'єднаних націй, 22 з 27 країн-членів Євросоюзу та 26 з 30 учасників НАТО. Україна досі не визнає незалежності цієї країни.

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Довідка. Косово – частково визнана країна на Балканах, яка у 2008 році оголосила про свою незалежність від Сербії. Цьому впродовж процесу розпаду Югославії передував етнічний конфлікт – Косовська війна. Сьогодні більшість у країні становлять албанці (90%), проте є райони з переважно сербським населенням, яке не сприймає незалежності від Бєлграда. Для врегулювання конфлікту у Косово базуються міжнародні сили під керівництвом НАТО, до 2022 року були й українські миротворці. Протистояння між албанцями та сербами триває й досі, минулий пік був восени 2023 року після місцевих виборів, які проігнорувало сербське населення й не визнавало їх результатів. Тоді були протести та збройні зіткнення. У квітні 2023 року Україна утрималася під час голосування у Раді Європи щодо Косова – на це очільник сербського дипломатичного відомства заявив, що його країна змінить ставлення щодо підтримки територіальної цілісності України. Утім, таких змін не відбулося. Косово запровадило санкції проти Росії з 2014 року, а з 2022-го й проти Білорусі. Також держава скасувала візи для українців.

19 березня цього року очільник Міноборони Косова повідомив про перший пакет військової допомоги Україні під час засідання у форматі "Рамштайн".

До допомоги увійшли вантажівки, тактичні та броньовані автомобілі. Анонсувалося, що допомогу доставлять в Україну наступного тижня.

Тоді ж Мачедонсі анонсував і другий пакет допомоги.

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