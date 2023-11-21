НАТО думає над збільшенням військ у Косові

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація розглядає можливість постійного збільшення кількості військ на Західних Балканах, щоб тримати напруженість під контролем. Про це написало агентство Reuters.

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Журналісти зазначили, що НАТО спрямувало сотні додаткових сил до Косова з Великої Британії та Румунії після того, як 24 вересня між поліцією та озброєними сербами відбулася сутичка після нападу на поліцейський патруль.

ДОВІДКА. У ніч проти 24 вересня у селі Банська стався напад на поліцейських. Тоді загинув один косовський поліціянт, ще один отримав поранення. За даними влади, збройний напад на патруль стався тоді, коли він наближався до заблокованої дороги біля кордону з Сербією. У поліції повідомили, що арештували одного нападника, а також чотирьох інших підозрюваних, в яких виявили засоби радіозв’язку, значну кількість зброї, боєприпаси та різне спорядження. . У ніч проти 24 вересня у селі Банська стався напад на поліцейських. Тоді загинув один косовський поліціянт, ще один отримав поранення. За даними влади, збройний напад на патруль стався тоді, коли він наближався до заблокованої дороги біля кордону з Сербією. У поліції повідомили, що арештували одного нападника, а також чотирьох інших підозрюваних, в яких виявили засоби радіозв’язку, значну кількість зброї, боєприпаси та різне спорядження.

"Зараз ми розглядаємо питання про те, чи потрібно нам постійне збільшення кількості військ, щоб гарантувати, що це не вийде з-під контролю і не призведе до нового насильницького конфлікту в Косові або в ширшому регіоні", – сказав Столтенберг журналістам під час візиту до Косова.

Стрілянина у вересні занепокоїла міжнародну спільноту щодо стабільності в Косові, де більшість населення становлять етнічні албанці, які проголосили незалежність від Сербії 2008 року після партизанського повстання та інтервенції НАТО у 1999 році.

26 вересня 2023 року поліція Косова показала арсенал та спорядження, вилучені у групи сербських бойовиків після зіткнення біля села Банська. На озброєнні у незаконного формування були, крім іншого, міномет та автоматичний гранатомет.

29 вересня президент Сербії Вучич зустрівся з послом Росії для обговорення ситуації в Косові після збройного нападу групи сербів на місцеве село.

1 жовтня у відповідь на екстрений запит НАТО Велика Британія спрямовує до Косова батальйон миротворців.

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