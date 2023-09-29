Сербський кримінальний авторитет заявив про свою відповідальність за зіткнення у Косові

Кримінальний авторитет сербського походження Мілан Радойчич заявив про свою "одноосібну відповідальність" за збройне зіткнення в Косові 24 вересня і пішов із політики. Про це повідомляє BalkanInsight.

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У заяві, яку зачитав на брифінгу в Белграді адвокат Радойчича Горан Петронієвич, йдеться, що Радойчич бере на себе відповідальність за організацію, як він стверджує, "оборонної" операції проти влади Косова. Радойчич стверджує, що зробив це без відома та участі своєї політичної партії "Сербський лист" та без сприяння офіційного Белграда.

Радойчич стверджує, що він "особисто провів усю матеріально-технічну підготовку" для захисту косовських сербів "від окупантів", і цей вчинок "не має нічого спільного з моєю попередньою політичною діяльністю".

У заяві не йдеться, що призвело до перестрілки, внаслідок якої було вбито поліцейського, але стверджується, що "загибель правоохоронця була випадковою".

Радойчич не пояснив, як група озброєних сербів опинилася у Баньську, а також звідки вони отримали арсенал зброї та транспортних засобів.



Радойчич також заявив, що йде з посади віцепрезидента партії косовських сербів і готовий відповісти на виклик сербської прокуратури.

27 вересня президент Сербії Александар Вучич заявив журналістам, що "є питання, на які Радойчичу доведеться відповісти", і підтвердив, що Радойчич перебуває в Сербії.

У пресі Радойчича називають "керуючим" від балканських кримінальних угруповань у північних районах Косова, населених переважно етнічними сербами.

24 вересня група з приблизно 30 озброєних етнічних сербів на броньованих автомобілях розпочала бій із поліцією біля села Баньська. У перестрілці загинув поліцейський та троє нападників. Вісім осіб було заарештовано.

Наступного дня поліція Косова показала арсенал зброї та спорядження, вилучений у бойовиків.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав напад "неприйнятним", закликав Косово та Сербію уникати нарощування напруженості та "негайно повернутися до діалогу за сприяння ЄС".

9 січня 2023 року Politico з посиланням на американських чиновників та внутрішні документи Білого дому повідомило, що Група Вагнера нарощує свою присутність у Сербії, що викликає стурбованість у США.

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