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Сербский криминальный авторитет заявил о своей ответственности за столкновение в Косово

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 22:07
Сербский криминальный авторитет заявил о своей ответственности за столкновение в Косово - Фото
Милан Радойчич (Фото - скриншот с видео)

Криминальный авторитет сербского происхождения Милан Радойчич заявил о своей "единоличной ответственности" за вооруженное столкновение в Косово 24 сентября и ушел из политики. Об этом сообщает BalkanInsight.

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В заявлении, которое зачитал на брифинге в Белграде адвокат Радойчича Горан Петрониевич, говорится, что Радойчич принимает на себя ответственность за организацию, как он утверждает, "оборонительной" операции против властей Косово. Радойчич утверждает, что сделал это без ведома и участия своей политической партии "Сербский лист" и без содействия официального Белграда.

Радойчич утверждает, что он "лично провел всю материально-техническую подготовку" для защиты косовских сербов "от оккупантов", и этот поступок "не имеет ничего общего с моей предыдущей политической деятельностью".

В заявлении не говорится, что привело к перестрелке, в результате которой был убит полицейский, но утверждается, что "гибель правоохранителя была случайной".

Радойчич не объяснил, как группа вооруженных сербов оказалась в Баньска, а также откуда они получили арсенал оружия и транспортных средств.

Радойчич также заявил, что уходит с поста вице-президента партии косовских сербов и готов ответить на вызов сербской прокуратуры.

27 сентября президент Сербии Александар Вучич заявил журналистам, что "есть вопросы, на которые Радойчичу придется ответить", и подтвердил, что Радойчич находится в Сербии.

В прессе Радойчича называют "смотрящим" от балканских криминальных группировок в северных районах Косово, населенных преимущественно этническими сербами. 

24 сентября группа из примерно 30 вооруженных этнических сербов на бронированных автомобилях вступила в бой с полицией возле села Баньска. В перестрелке погиб полицейский и трое нападавших. Восемь человек были арестованы.

На следующий день полиция Косово показала арсенал оружия и снаряжения, изъятый у боевиков.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нападение "неприемлемым", призвал Косово и Сербию избегать наращивания напряженности и "немедленно вернуться к диалогу при содействии ЕС".
  • 9 января 2023 года Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома сообщило, что Группа Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает обеспокоенность в США.
Сергей Бережной
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вооруженное нападениекосовосербиякриминальный авторитетБаньска
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