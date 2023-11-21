НАТО думает над увеличением войск в Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация рассматривает возможность постоянного увеличения количества войск на Западных Балканах, чтобы держать напряженность под контролем. Об этом написало агентство Reuters.

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Журналисты отметили, что НАТО направило сотни дополнительных сил в Косово из Великобритании и Румынии после того, как 24 сентября между полицией и вооруженными сербами произошло столкновение после нападения на полицейский патруль.

СПРАВКА. В ночь на 24 сентября в селе Баньска произошло нападение на полицейских. Тогда погиб один косовский полицейский, еще один получил ранения. По данным властей, вооруженное нападение на патруль произошло тогда, когда он приближался к заблокированной дороге у границы с Сербией. В полиции сообщили, что арестовали одного нападающего, а также четырех других подозреваемых, у которых обнаружили средства радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасы и разное снаряжение. . В ночь на 24 сентября в селе Баньска произошло нападение на полицейских. Тогда погиб один косовский полицейский, еще один получил ранения. По данным властей, вооруженное нападение на патруль произошло тогда, когда он приближался к заблокированной дороге у границы с Сербией. В полиции сообщили, что арестовали одного нападающего, а также четырех других подозреваемых, у которых обнаружили средства радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасы и разное снаряжение.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, нужно ли нам постоянное увеличение количества войск, чтобы гарантировать, что это не выйдет из-под контроля и не приведет к новому насильственному конфликту в Косово или в более широком регионе", – сказал Столтенберг журналистам во время визита в Косово.

Стрельба в сентябре вызвала обеспокоенность международного сообщества касательно стабильности в Косово, где большинство населения составляют этнические албанцы, провозгласившие независимость от Сербии в 2008 году после партизанского восстания и интервенции НАТО в 1999 году.

26 сентября 2023 года полиция Косово показала арсенал и снаряжение, изъятый у группы сербских боевиков после столкновения у села Баньска. На вооружении у незаконного формирования находились, помимо прочего, миномет и автоматический гранатомет.

29 сентября президент Сербии Вучич встретился с послом России для обсуждения ситуации в Косово после вооруженного нападения группы сербов на местную деревню.

1 октября в ответ на экстренный запрос НАТО Великобритания направляет в Косово батальон миротворцев.

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