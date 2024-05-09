В Косово переконані: Україна має перемогти. Обіцяють підтримку попри невизнання Києвом

Доника Гервалла-Шварц (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ, віцепрем'єр-міністерка Косова Доніка Ґервалла-Шварц заявила, що її країна переконана: Росія повинна програти війну, щоб конфлікт не поширився далі в Європі. Вона також заявила про "безумовну" підтримку України, хоча Київ і не визнав незалежності Косова. Про це вона сказала в інтерв'ю Associated Press.

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"Україна не визнала республіку Косово як державу, але ми справді точно знаємо, через що проходить Україна. І ми знаємо, що є тільки одне рішення не тільки для України, а й для Європи. Програти війну може тільки Росія, а виграти цю війну – Україна. Інакше Європі слід готуватися до інших конфліктів на нашому континенті", – сказала вона.

Глава МЗС країни зазначила, що Косово є маленькою державою з "дуже скромними можливостями для надання допомоги", проте країна все ж намагалася бути корисною для України та без вагань демонструвала "беззастережну підтримку та співчуття".