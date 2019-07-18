Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 17:12

В Кременчуге задержали гражданина Украины, работавшего на ФСБ РФ

В Кременчуге задержали гражданина Украины, работавшего на ФСБ РФ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Задержанному грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

Военная прокуратура совместно со следователями отдела контрразведки Службы безопасности Украины в Полтавской области разоблачили на государственной измене жителя Кременчуга. Об этом на своем сайте сообщает Генеральная прокуратура Украины. 

Установлено, что гражданин Украины на протяжение трех лет сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ, передавая им информацию об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в стране.  

За это он получал денежное вознаграждение от спецслужб страны-агрессора. 

В ходе обысков у него были изъяты предметы преступной деятельности, 9 000 долларов и 4 900 российских рублей. 

Гражданину Украины инкриминируют государственную измену.

Ранее в СБУ рассказали, что в 2018 году было открыто более 100 уголовных дел по факту государственной измены. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, шпион, разведка, контрразведка, государственная измена
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 