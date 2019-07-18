В Кременчуге задержали гражданина Украины, работавшего на ФСБ РФ

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Военная прокуратура совместно со следователями отдела контрразведки Службы безопасности Украины в Полтавской области разоблачили на государственной измене жителя Кременчуга. Об этом на своем сайте сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Установлено, что гражданин Украины на протяжение трех лет сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ, передавая им информацию об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в стране.

За это он получал денежное вознаграждение от спецслужб страны-агрессора.

В ходе обысков у него были изъяты предметы преступной деятельности, 9 000 долларов и 4 900 российских рублей.

Гражданину Украины инкриминируют государственную измену.

Ранее в СБУ рассказали, что в 2018 году было открыто более 100 уголовных дел по факту государственной измены.