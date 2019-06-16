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16.06.2019, 16:16

В Кремле объяснили позицию Путина по Зеленскому

В Кремле объяснили позицию Путина по Зеленскому - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента России сказал, что "в Кремле хотели бы понять отношение президента Украины к минским договоренностям"

Президент cтраны-агрессора РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского, "поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, в Кремле хотели бы понять отношение президента Украины к минским договоренностям.

"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - отметил Песков.

6 июня 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения переговоров Путина с Зеленским нужно, "чтобы украинская сторона выполнила достигнутые в нормандском формате договоренности"

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Теги: Владимир Зеленский, Россия, Украина, владимир путин, дмитрий песков, минские соглашения, лавров
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