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06.06.2019, 06:32

Переговоры с РФ. Лавров назвал условие встречи Путин-Зеленский

Переговоры с РФ. Лавров назвал условие встречи Путин-Зеленский - Фото
Сергей Лавров (фото - flickr МИД РФ)

Министр иностранных дел РФ настаивает, что переговоры в нормандском формате - это не переговоры с Россией

Для проведения переговоров президента страны-оккупанта Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно, "чтобы украинская сторона выполнила достигнутые в нормандском формате договоренности". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому РБК.

"Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы нормандской четверки (Россия, Украина, Франция и Германия). Если с чистого листа, то это не получится (...) Надо сначала выполнить прежние договоренности", - заявил он.

Он сказал, что в Кремле "мы даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины", поскольку "звучат достаточно размытые сигналы".

Лавров положительно оценил возвращение второго украинского президента Леонида Кучмы в контактную группу в Минске и его позицию, что "Украина должна выполнить в законодательном плане ряд положений минских договоренностей". "Я это приветствую, потому что до сих пор представители прежнего режима заявляли, что они уже все (условия - ред.) выполнили", - добавил он.

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Теги: Cергей Лавров, Владимир Зеленский, Донбасс, владимир путин, переговоры
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