В Кремле ответили Зеленскому о встрече с Путиным

Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)

Предложение президента Владимира Зеленского о встрече в Минске с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле "рассмотрят". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение", - сказал он.

Он подчеркнул, что "пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат".

"Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - пояснил Песков.

По его словам, США не являются участниками нормандского процесса. "И как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил пресс-секретарь РФ.

8 июля 2019 года Зеленский заявил, что если Путин считает, что "надо поговорить", как это предлагают сделать пропагандисты Кремля на каналах РФ и Украины, то официальный Киев согласен сделать это в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.