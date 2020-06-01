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В Кремле заявили об отсутствии позитивной динамики в отношениях с Украиной

В Кремле заявили об отсутствии позитивной динамики в отношениях с Украиной - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
01.06.2020, 17:15

У Пескова спросили, почему Путин не пригласил Зеленского на "парад Победы" в Москву

В Кремле констатировали отсутствие позитивной динамики в отношениях с Украиной и Грузией на высшем уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала Россия 24, сообщает Интерфакс-Украина.

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У него спросили, почему президент РФ Владимир Путин не пригласил на "парад Победы" президента Украины Владимира Зеленского, и связанно ли это с заявлениями Зеленского о Второй мировой войне.

"Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков.

В феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 54% украинцев, а в РФ количество тех, кто положительно относится к Украине, уменьшилось с 56% до 41%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и Левада-центра.

В России из-за коронавируса перенесли проведение "парада Победы" с 9 мая на 24 июня. 

Вадим Ребрина
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