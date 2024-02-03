В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света

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В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге вводят графики отключения света, которые будут подобны тем, что действовали во время блекаута в прошлом году. Об этом сообщил "глава военной администрации" города Александр Вилкул.

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"Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", – написал он.

Вилкул напомнил, что в городе работают 213 "Пунктов несокрушимости". Просмотреть интерактивную карту можно здесь.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о сбивании девяти вражеских "шахедов" над Украиной. Пять из них были сбиты над Днепропетровской областью. Было попадание в объект энергетики в Кривом Роге.

По словам главы местной ОВА Сергея Лысака, в результате попаданий вспыхнули пожары, без света остались около 15 000 домов, без отопления – 43 000.

Фото: Укрэнерго

В ночь на 2 февраля враг осуществил массированный дроновый обстрел южных и центральных областей Украины. Украинские военные сбили три "шахеда", однако было попадание в одну из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге.

В результате дроновой атаки без электроэнергии осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, среди них часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбуса.

Прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

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