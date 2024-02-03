У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень світла
Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру у Кривому Розі запроваджують графіки відключення світла, які будуть подібні до тих, що діяли під час блекауту торік. Про це повідомив "голова військової адміністрації" міста Олександр Вілкул.
"Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", – написав він.
Вілкул нагадав, що у місті працюють 213 "Пунктів незламності". Переглянути інтерактивну карту можна тут.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття дев'яти ворожих "шахедів" над Україною. П'ять з них було збито над Дніпропетровською областю. Було влучання в об'єкт енергетики у Кривому Розі.
За словами голови місцевої ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучань зайнялися пожежі, без світла лишились близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000.
- У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", однак було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.
- Внаслідок дронової атаки без електроенергії залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садків і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.
- Приліт також був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.
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