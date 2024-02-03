У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень світла

Ілюстративне фото

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру у Кривому Розі запроваджують графіки відключення світла, які будуть подібні до тих, що діяли під час блекауту торік. Про це повідомив "голова військової адміністрації" міста Олександр Вілкул.

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"Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", – написав він.

Вілкул нагадав, що у місті працюють 213 "Пунктів незламності". Переглянути інтерактивну карту можна тут.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття дев'яти ворожих "шахедів" над Україною. П'ять з них було збито над Дніпропетровською областю. Було влучання в об'єкт енергетики у Кривому Розі.

За словами голови місцевої ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучань зайнялися пожежі, без світла лишились близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000.

Фото: Укренерго

У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", однак було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.

Внаслідок дронової атаки без електроенергії залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садків і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.

Приліт також був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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