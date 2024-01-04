В Кропивницком были взрывы. Есть травмированные и погибшие, в нескольких районах нет света
В Кропивницком после 10:00 раздался ряд взрывов, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Впоследствии местные власти сообщили о том, что в результате российской атаки есть жертвы.
В 09:58 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Военные заявили о приближении ракеты к городу.
Через несколько минут в городе раздались взрывы, передавали корреспонденты Суспильнго.
Через час глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что в результате российской ракетной атаки на Кропивницкий на одном из промышленных объектов погиб и травмирован.
Детали пообещал позже.
После взрывов в Кропивницком в некоторых районах города пропало электричество. Спикер "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко сказала Суспильному, что информации об аварийных отключениях нет.
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- 31 декабря 2023 года в Кропивницком прогремели взрывы. Райкович заявил о повреждении линии электропередач и хозяйственного здания.
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