В Кропивницком были взрывы. Есть травмированные и погибшие, в нескольких районах нет света

Около 10 утра военные заявили о приближении ракеты к городу

Взрыв (Иллюстративный фото)

В Кропивницком после 10:00 раздался ряд взрывов, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Впоследствии местные власти сообщили о том, что в результате российской атаки есть жертвы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 09:58 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Военные заявили о приближении ракеты к городу.

Через несколько минут в городе раздались взрывы, передавали корреспонденты Суспильнго.

Через час глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что в результате российской ракетной атаки на Кропивницкий на одном из промышленных объектов погиб и травмирован.

Детали пообещал позже.

После взрывов в Кропивницком в некоторых районах города пропало электричество. Спикер "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко сказала Суспильному, что информации об аварийных отключениях нет.

Новость дополняется...

31 декабря 2023 года в Кропивницком прогремели взрывы. Райкович заявил о повреждении линии электропередач и хозяйственного здания.

Читайте также: ВСУ: Нельзя вычислить, когда будет следующая массированная атака. Данные о подготовке есть в ГУР