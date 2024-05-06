В Кропивницком произошел пожар на заводе "Химрезерв". Есть погибший – фото, видео

По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера

Ликвидация пожара работниками ГСЧС (Фото: ГСЧС Кировоградской области)

В Кропивницком произошел пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции "Химрезерв". Известно об одном погибшем. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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Как отметил Райкович, пожар на заводе "Химрезерв" в поселке Новом не связан с военной агрессией России.

По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера, проинформировал начальник ОВА.

Известно об одном погибшем.

Райкович дал задание оперативно привлечь специалистов из областного центра контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха. Они уже приступили к проверке на месте происшествия.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями. Пожар в ангаре был локализован в 14:15.

Фото: Соцсети

5 марта в Киеве произошел пожар на территории экопарка "Осокорки" в Дарницком районе, который, как заявил активист Михаил Петелицкий, произошел из-за поджога.

В КГВА сообщили, что пожар в экопарке "Осокорки" был на трех гектарах. Помогали спасателям ликвидировать последствия пожара неравнодушные граждане и активисты экопарка.

6 марта в городской прокуратуре сообщили, что полиция начала расследование по факту поджога.

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