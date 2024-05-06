В Кропивницком произошел пожар на заводе "Химрезерв". Есть погибший – фото, видео
В Кропивницком произошел пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции "Химрезерв". Известно об одном погибшем. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Как отметил Райкович, пожар на заводе "Химрезерв" в поселке Новом не связан с военной агрессией России.
По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера, проинформировал начальник ОВА.
Известно об одном погибшем.
Райкович дал задание оперативно привлечь специалистов из областного центра контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха. Они уже приступили к проверке на месте происшествия.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями. Пожар в ангаре был локализован в 14:15.
- 5 марта в Киеве произошел пожар на территории экопарка "Осокорки" в Дарницком районе, который, как заявил активист Михаил Петелицкий, произошел из-за поджога.
- В КГВА сообщили, что пожар в экопарке "Осокорки" был на трех гектарах. Помогали спасателям ликвидировать последствия пожара неравнодушные граждане и активисты экопарка.
- 6 марта в городской прокуратуре сообщили, что полиция начала расследование по факту поджога.
Читайте также: В Черкасской области на ходу загорелся локомотив электропоезда – фото