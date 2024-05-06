У Кропивницькому сталася пожежа на заводі "Хімрезерв". Є загиблий – фото, відео
У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв". Відомо про одного загиблого. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Як зазначив Райкович, пожежа на заводі "Хімрезерв" у селищі Новому не пов'язана з військовою агресією Росії.
За попереднім визначенням, це надзвичайна подія техногенного характеру, проінформував начальник ОВА.
Відомо про одного загиблого.
Райкович дав завдання оперативно залучити спеціалістів з обласного центру контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря. Вони вже розпочали перевірку на місці події.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на території резервуарного парку підприємства загорілася місткість із рідинами. Пожежу в ангарі локалізували о 14:15.
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