У Кропивницькому сталася пожежа на заводі "Хімрезерв". Є загиблий – фото, відео

За попереднім визначенням, це надзвичайна подія техногенного характеру

Ліквідація пожежі працівниками ДСНС (Фото: ДСНС Кіровоградщини)

У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв". Відомо про одного загиблого. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Як зазначив Райкович, пожежа на заводі "Хімрезерв" у селищі Новому не пов'язана з військовою агресією Росії.

За попереднім визначенням, це надзвичайна подія техногенного характеру, проінформував начальник ОВА.

Відомо про одного загиблого.

Райкович дав завдання оперативно залучити спеціалістів з обласного центру контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря. Вони вже розпочали перевірку на місці події.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на території резервуарного парку підприємства загорілася місткість із рідинами. Пожежу в ангарі локалізували о 14:15.

Фото: Соцмережі

5 березня в Києві сталася пожежа на території екопарку "Осокорки" в Дарницькому районі, яка, як заявив активіст Михайло Петелицький, сталася через підпал.

У КМВА повідомили, що пожежа в екопарку "Осокорки" була на трьох гектарах. Допомагали рятувальникам ліквідовувати наслідки пожежі небайдужі громадяни й активісти екопарку.

6 березня у міській прокуратурі повідомили, що поліція розпочала розслідування за фактом підпалу.

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