В Крыму и Краснодарском крае из-за разлива нефти объявляют режим ЧС федерального уровня
Фото: МЧС РФ

Во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причина – разлив нефтепродуктов, который произошел в результате аварии танкеров "Волгонефть", пишут пропагандистские российские ресурсы.

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"Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС", – заявил главарь российских оккупантов в Крыму Сергей Аксенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается".

"Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются", – говорится в сообщении.

Накануне, 25 декабря, режим ЧС в связи с разливом мазута был введен на региональном уровне. До этого режим ЧС действовал только в Анапе и еще в четырех поселениях Темрюкского района.

  • 15 декабря 2024 года российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит бедствие в восьми километрах от берега у Керченского пролива.
  • Впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео —здесь). Позже появилось видео, как из-за шторма тонет плавучий кран у берегов временно оккупированной Ялты.
  • 17 декабря стало предварительно известно, что затонул еще один танкер "Волгонефть".
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