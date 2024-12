В Крыму и Краснодарском крае из-за разлива нефти объявляют режим ЧС федерального уровня

Во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причина – разлив нефтепродуктов, который произошел в результате аварии танкеров "Волгонефть", пишут пропагандистские российские ресурсы.

"Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС", – заявил главарь российских оккупантов в Крыму Сергей Аксенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается".

"In Krasnodar Krai, Russia more than 3.3 thousand tons of oil have been collected from beaches after a spill from Russian tankers that sunk". Russia is a threat to Ukraine, NATO, humanity – and the environment. pic.twitter.com/wsC2hDZIvO

"Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются", – говорится в сообщении.

Накануне, 25 декабря, режим ЧС в связи с разливом мазута был введен на региональном уровне. До этого режим ЧС действовал только в Анапе и еще в четырех поселениях Темрюкского района.

A regional emergency regime has been declared in 🇷🇺Krasnodar Krai due to a fuel oil spill. The region's authorities said that 10 days after the tanker crash, the spill of oil products has not stopped.



Volunteers cleaning the coast complain o lack of equipment and… pic.twitter.com/hrxX7cu6Os