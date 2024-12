У Криму та Краснодарському краї через витік нафти оголошують режим НС федерального рівня

У тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ оголосять режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Причина – витік нафтопродуктів, який стався внаслідок аварії танкерів "Волгонефть", пишуть пропагандистські російські ресурси.

"Через розлив мазуту на узбережжях у Криму і Краснодарському краї буде запроваджено статус федеральної НС", – заявив ватажок російських окупантів у Криму Сергій Аксьонов.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи та Темрюцького району "затягнувся і не припиняється".

"In Krasnodar Krai, Russia more than 3.3 thousand tons of oil have been collected from beaches after a spill from Russian tankers that sunk". Russia is a threat to Ukraine, NATO, humanity – and the environment. pic.twitter.com/wsC2hDZIvO

"Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти підіймаються нагору", – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 25 грудня, режим НС у зв'язку з розливом мазуту ввели на регіональному рівні. До цього режим НС діяв тільки в Анапі та ще чотирьох поселеннях Темрюцького району.

A regional emergency regime has been declared in 🇷🇺Krasnodar Krai due to a fuel oil spill. The region's authorities said that 10 days after the tanker crash, the spill of oil products has not stopped.



Volunteers cleaning the coast complain about the lack of equipment and… pic.twitter.com/hrxX7cu6Os