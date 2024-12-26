У Криму та Краснодарському краї через витік нафти оголошують режим НС федерального рівня
У тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ оголосять режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Причина – витік нафтопродуктів, який стався внаслідок аварії танкерів "Волгонефть", пишуть пропагандистські російські ресурси.
"Через розлив мазуту на узбережжях у Криму і Краснодарському краї буде запроваджено статус федеральної НС", – заявив ватажок російських окупантів у Криму Сергій Аксьонов.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи та Темрюцького району "затягнувся і не припиняється".
"In Krasnodar Krai, Russia more than 3.3 thousand tons of oil have been collected from beaches after a spill from Russian tankers that sunk".— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 20, 2024
Russia is a threat to Ukraine, NATO, humanity – and the environment. pic.twitter.com/wsC2hDZIvO
"Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти підіймаються нагору", – йдеться у повідомленні.
Напередодні, 25 грудня, режим НС у зв'язку з розливом мазуту ввели на регіональному рівні. До цього режим НС діяв тільки в Анапі та ще чотирьох поселеннях Темрюцького району.
A regional emergency regime has been declared in 🇷🇺Krasnodar Krai due to a fuel oil spill. The region's authorities said that 10 days after the tanker crash, the spill of oil products has not stopped.— ★V141NG★🏴☠️ 𝕏 (@inexorable_swe) December 25, 2024
Volunteers cleaning the coast complain about the lack of equipment and… pic.twitter.com/hrxX7cu6Os
- 15 грудня 2024 року російські пропагандисти повідомили, що танкер "Волгонефть 212" країни-агресорки зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки.
- Згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео — тут). Пізніше з'явилося відео, як через шторм тоне плавучий кран біля берегів тимчасово окупованої Ялти.
- 17 грудня стало попередньо відомо, що затонув ще один танкер "Волгонефть".