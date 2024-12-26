Речник ВМС ЗСУ: Російський затонулий суховантаж "Урса Майор" перевозив важливе обладнання

За словами Дмитра Плетенчука, для росіян це "доволі важка" втрата

Урса Майор (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російський суховантаж "Урса Майор", який 24 грудня затонув у Середземному морі, раніше активно використовувався для військових перевезень. У момент аварії він перевозив важливе обладнання, розповів в ефірі національного телемарафону речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Він був частиною так званого "Сирійського експреса" та постачав усе необхідне для російської військової бази в Тартусі, уточнив спікер.

"Це фактично великий універсальний суховантаж, який міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу. На відео можна побачити, що він перевозив доволі коштовне обладнання іноземного виробництва", – сказав він.

Речник ВМС зазначив, що через відсутність відповідного обладнання росіяни протягом пів року не могли завантажувати крилаті ракети "Калібр" у Новоросійську. Це, за його словами, демонструє важливість обладнання, яке перевозив корабель.

Плетенчук додав, що для росіян це "доволі важка" втрата.

Радіограма іспанської рятувальної служби 24 грудня повідомила, що російський суховантаж "Урса Майор", який вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, затонув у західній частині Середземного моря.