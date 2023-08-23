В Крыму получим "жест доброй воли", если сделаем ситуацию, как раньше в Херсоне – нардеп

Общим между освобождением Крыма и Херсонской области есть то, что они имеют и политическую, и военную составляющую под собой. Россияне могут забыть о политических факторах необходимости оккупации Крыма, если Украина создаст соответствующие условия военным путем. Об этом рассказал нардеп Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности. Об этом он рассказал на фоне проведения саммита Крымской платформы.

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"Крым, мы понимаем, для Путина в тот момент, когда они его захватили в 2014 году, это был повод удержаться у власти, потому что его рейтинги тогда были не самые лучшие. И этот лозунг "Крым наш" облетел весь мир, и россияне этим начали жить. И для Путина он очень важен политически", – сказал Костенко.

Он отметил, что так же было и с Херсоном, поскольку это был фактически единственный захваченный областной центр, который можно было представить за достижения.

"Это был единственный областной центр, который можно было подать как какое-то достижение. Для них также было важно показать, что каких-то целей достигли. Что не какие-то села или районные городки под контролем, а именно областной центр", – сказал нардеп.

По словам Костенко, с точки зрения военного фактора Херсонское направление было важно оккупантам для захвата Одессы и Николаева, и в перспективе для контроля над югом Украины.

Однако когда Силы обороны остановили россиян, получили дальнобойные пушки и ракеты, уничтожили склады оккупантов и начали наносить удары по мостам и уничтожать логистику, то россияне забыли о своих политических факторах в отношении Херсона, отметил Костенко.

"Когда еще раз вмешался военный фактор, россияне забыли. И, скажем, создались условия для окружения их войск на правобережье, и они забыли все факторы по факту политические, об этих лозунгах, и приняли военным образом обоснованное решение выйти с территории Херсона, потому что сложились такие военные условия", – пояснил он.

Костенко заметил: если Украина создаст условия, уничтожит мосты, соединяющие Крым, будет наносить удары по логистическим базам, Черноморскому флоту и не будет давать россиянам контролировать Черное море, что уже делается, то в перспективе это может привести к "жестам доброй воли".

Однако он отметил, что деоккупация завершится сухопутной операцией украинских сил.

"Но конечно, что все закончится сухопутной операцией, потому что какой бы там дрон ни был, пока украинский солдат не придет туда, то территория не считается освобожденной", – подытожил Костенко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское общество может "закрыть глаза" на потерю временно оккупированного полуострова Крым, равно как это было с другими территориями, которые освободила Украина.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова, Китай предостерег Россию о применении тактического ядерного оружия в войне против Украины.

Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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