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Зеленский: Российское общество может закрыть глаза на уход оккупантов из Крыма

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 16:41
Зеленский: Российское общество может закрыть глаза на уход оккупантов из Крыма - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Российское общество может "закрыть глаза" на потерю временно оккупированного полуострова Крым, равно как это было с другими территориями, которые освободила Украина, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил на открытии саммита Крымской платформы.

"Украинские силы двигаются вперед, несмотря на все, чтобы там кто ни говорил, вперед, и это самое главное. Мы двигаемся, а когда Россия отступает с захваченных территорий, она просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Российское общество может закрыть глаза и на уход оккупантов из Крыма", – сказал президент.

По его словам, украинские воины сделали чрезвычайные вещи за год, который прошел после минувшей встречи Крымской платформы.

"Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью, все заслуженно. Это героизм наших людей и оборонная поддержка от наших партнеров", – сказал Зеленский.

  • По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова, Китай предостерег Россию насчет применения тактического ядерного оружия в войне против Украины.
  • Генеральный прокурор сообщил, что после возвращения Крыма украинское правосудие будет наказывать непосредственно представителей оккупационных властей и коллаборантов, а не всех крымчан.
  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Читайте также: ГУР: Чтобы защитить Крымский мост, оккупанты начали топить паромы – карта

Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаКрымдеоккупациякрымская платформа
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