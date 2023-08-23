Зеленский: Российское общество может закрыть глаза на уход оккупантов из Крыма

Российское общество может "закрыть глаза" на потерю временно оккупированного полуострова Крым, равно как это было с другими территориями, которые освободила Украина, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил на открытии саммита Крымской платформы.

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"Украинские силы двигаются вперед, несмотря на все, чтобы там кто ни говорил, вперед, и это самое главное. Мы двигаемся, а когда Россия отступает с захваченных территорий, она просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Российское общество может закрыть глаза и на уход оккупантов из Крыма", – сказал президент.

По его словам, украинские воины сделали чрезвычайные вещи за год, который прошел после минувшей встречи Крымской платформы.

"Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью, все заслуженно. Это героизм наших людей и оборонная поддержка от наших партнеров", – сказал Зеленский.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова, Китай предостерег Россию насчет применения тактического ядерного оружия в войне против Украины.

Генеральный прокурор сообщил, что после возвращения Крыма украинское правосудие будет наказывать непосредственно представителей оккупационных властей и коллаборантов, а не всех крымчан.

Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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