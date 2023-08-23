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Зеленський: Російське суспільство може заплющити очі на відхід окупантів з Криму

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23.08.2023, 16:41
Зеленський: Російське суспільство може заплющити очі на відхід окупантів з Криму - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Російське суспільство може "заплющити очі" на втрату тимчасово окупованого півострова Крим, так само як це було з іншими територіями, які звільнила Україна, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив на відкритті саміту Кримської платформи.

"Українські сили рухаються вперед, попри все, щоб там хто не казав, вперед, і це найголовніше. Ми рухаємось, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі й на відхід окупантів з Криму", – сказав президент.

За його словами, українські воїни зробили надзвичайні речі за рік, що минув після попередньої зустрічі Кримської платформи.

"Україна показала, що звільнення нашої землі в ході бойових операцій не є випадковістю, все заслужено. Це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів", – сказав Зеленський.

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    Артем Джеріпа
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    Володимир Зеленськийкримвійнакримська платформадеокупація
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